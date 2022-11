TRAU s’estrena amb Erimus retro a càrrec de la Companyia de dansa Montse Esteve

“ERIMUS RETRO”. Sàvies paraules llatines que signifiquen: “Hi tornarem, sobreviurem…”. L’espectacle agafa aquestes paraules per feri a l’esperit de superació de la humanitat.Estem vivinton una inesperada pandèmia mundial ens va aturar el nostre dia a dia, i una guerra veïna ens ha fet veure la vessant més trista de la nostra societat… Davant d’aquesta situació, volem fer un cant a la vida, a l’esperança, a l’empatia, a la solidaritat… i volem celebrar que, sens dubte, ens en sortirem,sobreviurem.Per tot això i més, avui estem de celebració i volemque HI TORNAREM… TORNAREM a somriure TORNAREM a abraçar-nosTORNAREM a gaudir TORNAREM a somiar I sense haver-nos aturat mai, ho celebrem de la millor manera que nosaltres sabem fer-ho: SEGUIREM BALLANT.La ces forma el 2018 com a projecció de les ballarines de l'escola de dansa Montse Esteve de Guissona que volen seguir en el món de la dansa.Des de la seva fundació ha fet diferents produccions i espectacles de gran format: Lahistòria de Lucrècia (2018), Bachendansa (2019), Ballem Margarit (2020), L'espill encantat (2020), Jazzendansa (2021) i Erimus retro (2022).InformacióLloc: TATRAU TeatreDia: Diumenge 06 de novembreHora: 18 hPreu: 10 €COMPANYIA DE DANSAMONTSE ESTEVEDirectora: Montse EsteveBallarines:Paula PatsíClàudia SánchezAriadna CastellsMar GrauClàudia CuestaMariona SabartésPatrícia NietoMireia SerranoEmma PonsÈric LópezNúria VendrellAnastassia Moschino