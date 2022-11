Arriba a la biblioteca solsonina una exposició interactiva per reflexionar sobre el concepte «casa»

Tots tenim dret a una casa, però què entenem per “casa”? Com són els habitatges al llarg del temps i l’espai? I què és la casa com a espai simbòlic? Són algunes de les qüestions que aborda l’exposició interactiva “Casa!”, creada pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat), que ha obert portes avui a la Biblioteca Carles Morató de Solsona. La instal·lació es podrà visitar fins a final d’any en l’horari de l’equipament.Aquesta mostra, adreçada especialment al públic infantil i juvenil fins als 16 anys i les famílies, indaga en tot allò que fa sentir i viure aquest espai físic o simbòlic. Alhora, descobreix aquells habitatges que no tenen forma de casa, els que ho són per un temps limitat o provisional i els compartits. El relat expositiu s’ha estructurat en tres franges d’edat (petits, mitjans i grans), i recull reflexions, referències bibliogràfiques i propostes de joc que conviden el públic a interactuar.Si bé la Biblioteca Carles Morató ha organitzat visites escolars, l’exposició “Casa!” és oberta a tothom que la vulgui conèixer.