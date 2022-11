Solsona acull aquest cap de setmana les Jornades de Formació per a catequistes del SIC

Del 4 al 6 de novembre el bisbat de Solsona acollirà les XIV Jornades de Formació per a Catequistes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). Les jornades seran encapçalades pel bisbe Francesc Conesa, president del SIC, i Mn. Joan Àguila, director, i s’espera que hi participin més de 200 persones.Les ponències aniran a càrrec de Mons. José Rico Pavés, bisbe de Jerez, Mn. Jaume González Padrós i el Sr. Juan Carlos Carvajal. Els tallers seran conduïts per Mn. Joan Àguila i Mn. Jordi Font. El divendres a la nit hi haurà l’opció de realitzar unes visites guiades a la catedral de Solsona o al Museu Diocesà i Comarcal. Hi haurà misses (la del dissabte al vespre, al santuari del Miracle), vetlles de pregària, etc.El diumenge dia 6 hi haurà una eucaristia de cloenda de les jornades a l’església del Cor de Maria.