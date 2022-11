Junts Solsonès denuncia que el Consell vol renunciar a la gestió del Centre Sanitari

TARDOR PERMANENT AL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

el Consell pretén renunciar a la gestió propera i des del territori d’un servei bàsic com és el Centre Sanitari del SolsonèsHa arribat la tardor, època de l’any en que podem contemplar els magnífics paisatges de la comarca amb el cromatisme espectacular dels arbres que van deixant caure les fulles per afrontar els mesos durs d’hivern que vindran, tot esperant una nova primavera. Fent un símil, també la tardor s’ha instal·lat al Consell Comarcal del Solsonès, però en aquest cas una tardor permanent (i no la tardor dels boscos acolorits, més aviat la tardor del fred i de la foscor)., magnífiques com els colors dels paisatges tardorals. Però al final són els fets els que tenen valor. Així com els arbres abandonen les fulles quan es preparen per al dur hivern, els governants d’ERC del Consell Comarcal van deixant caure els elements essencials de gestió i els serveis que des del territori cal oferir als ciutadans i ciutadanes.tenen un projecte de comarca (que ningú coneix) i si estan preparats per executar-lo o si, ben al contrari, el què succeeix realment és que s’han encallat en una tardor permanent. Tot i haver tingut en quatre anys a l’equip de govern tres presidents, una presidenta i una colla de consellers comarcals diferents (ja hem perdut el compte), la tardor ha seguit instal·lada en aquest magnífic edifici del número 12 del Carrer Dominics.al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la manca de lideratge com a primera institució de la comarca i de polítiques territorials efectives, l’escassa visió comarcal a l’hora de tirar endavant projectes, la mancança de polítiques efectives en la contenció de costos als ajuntaments i les solsonenques i als solsonencs, la desídia en captar recursos i tirar endavant projectes importants, la incapacitat per crear un nou servei de recollida rural, la falta d’entesa per arribar a acords amb els treballadors del centre sanitari i del Consell Comarcal, i un llarg etcètera de despropòsits, són algunes de les fulles que va deixant caure i que a més, en tenir uns governants instal·lats en una tardor permanent, no tornen a sortir.de la qual intenten desprendre’s, i que en les últimes dècades ha estat bàsica a la comarca, és la de la gestió del Centre Sanitari i dels serveis sanitaris que s’ofereixen als veïns i veïnes del Solsonès. Sense entrar en detalls, només constatar que si un territori creu en ell mateix, ha de ser capaç de gestionar de forma òptima els serveis que ofereix als seus ciutadans. Així doncs, serà que al Solsonès no creiem prou en nosaltres mateixos? O potser parlem d’uns governants que no han estat capaços de dur a terme una bona gestió i que per a treure’s feina i problemes de sobre prefereixen que la sanitat del Solsonès es gestioni des d’un despatx situat a molts quilòmetres de distància? Són conscients de tot el que això comportarà a nivell de serveis dirigits als ciutadans, llocs de treball i lideratge?del consell comarcal i del Centre Sanitari del Solsonès (per cert, col·locat a dit) ha servit només per haver de desprendre’s d’aquests serveis?I, pel que sabem, sembla ser que ara es volen desprendre d’aquesta “fulla”, la gestió delcentre sanitari, a pocs mesos d’unes noves eleccions municipals i amb el suport del grupd’ERC, de la CUP i d’un dels consellers independents, l’alcalde d’Olius, amb només 11 dels 19 consellers comarcals a favor. I, a més, sense haver-ho donat a conèixer als professionals del CSS, que són els que durant anys han fet tot el possible per donar uns serveis que no poden oferir a altres comarques, comarques en les que els usuaris han de fer un munt de quilòmetres per beneficiar-se de segons quines prestacions.amb un govern d’ERC al Consell Comarcal. La qüestió és: volem deixar la tardor enrere i aconseguir que entre tots arribi la primavera?Volem que el proper mes de maig tornin a néixer noves fulles en un arbre tan fonamental per a la comarca com és el Consell Comarcal del Solsonès?Junts Solsonès