La gestió directa dels fèretres permet rebaixar la factura dels serveis funeraris de Solsona

Llibres de condolences

Fins ara, el cost a què s’havia de fer front a Solsona per a un funeral podia vorejar els 2.300 euros, una xifra que varia considerablement en funció del model de fèretre i el tipus de flors i recordatoris que escull la família. A partir d’avui, però, la factura es rebaixa a causa de la gestió directa de la venda de fèretres que assumeix els Serveis Funeraris municipals. Comencen a aplicar-se els nous preus de caixes, el model amb més demanda de les quals passa dels 1.295 euros als 459,80.L’Ajuntament va treure a concurs el subministrament de fèretres i s’hi va presentar una única empresa proveïdora, la solsonina(Fuster de la Serra), que proporcionaamb un cost per a les famílies que oscil·la entre els 424,71 euros, la més econòmica, i els 718,74 euros, la que comporta la despesa més elevada. Aquests preus representenUna altra novetat dels serveis funeraris és la possibilitat d’adquirir un llibre de condolences, una opció fins ara inexistent. Es tracta ddel tanatori perquè hi puguin expressar el seu condol o plasmar un record per la persona difunta. En aquest cas, n’hi ha un de més econòmic, de 8,47 euros, i un altre amb enquadernació rústica cosida i amb tapa dura de 26,91 euros.D’altra banda, d’acord amb l’actualització de taxes aprovada per al 2023, a partir del gener els serveis funeraris i els treballs de cementiri s’incrementaran un total de 60 euros. Malgrat aquest augment, però, el regidor responsable de l’àrea, Ramon Xandri, assegura que