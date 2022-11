Els estudiants de Solsona mantenen viva la tradició de les castanyes

La parada de l'Escola Arrels Foto: Ramón Estany

Aquest llarg cap de setmana de Tots Sants, els solsonins i solsonines hem tornat a santir pels carrers la flaire de les castan yes torrades, gràcies a un parell de parades habilitades pels estudiants de l'Escola Arrels i l'Institut.Ubicats al Portal del Carrer Castell (Escola Arrels) i al Passeig Pare Claret (Inbstitut), els joves han aprofitat aquesta activitat per per guanyar alguns diners per finançar el seu viatge de fi de curs.Les castanyes les venien a un preu entre 3 i 5 euros la paperina, depenent de la quantitat de castanyes.