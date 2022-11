per Ramon Estany, Solsona |

Aquest dimarts, 1 de novembre, la Catedral de Solsona ha acollit la Missa de Tots Sants, presidida pel bisbe Francesc Conesa.Aprofitant la commemoració solemne d'aquesta diada, la parròquia de Solsona ha exposat davant l'altar del presbiteri una col·lecció de relíquies de Sants del bisbat, cedides per la catedral i la parròquia i algunes també per una col·lecció d'un particular.