Podi de Marta Bosch Malé al IV Canicross Internacional de Cercs

per Redacció, Cercs |

Bosch, durant la cursa Foto: Victor Murillo

La vil·la de Cercs ha acollit aquest diumenge 30 d'octubre la prova del IV Canicross Internacional Alt Berguedà CERCS (Memorial Santiago Mesa).La cursa va comptar amb una setantena d'inscripccionsEl circuit tenia sortida i arribada a Sant Jordi de Cercs i era en la seva pràctica totalitat per camins i senders de terra i herba.El recorregut, de 8,5 km i un desnivell de + 450 m tenia un primer tram pla de sortida pels carrers de St. Jordi de Cercs i ràpidament s’endinsava pels camins i senders de terra i herba del riu Peguera. El recorregut estava pensat per córrer canicross, evitant al màxim els trams tècnics de baixada.A la classificació final, l'esportista d'Olianava arribar en el 29è lloc, amb un temps de 55 minuts i 20 segons i 48 centèsimes. Tot i així, li va valdre per pujar al més alt del podi, en la seva categoria, Veterans.El primer classificat de la cursa va ser, amb un temps de 17 minuts, 21 segons i 12 centèsimes.La Cursa forma part del Campionat Popular Català de Curses de Canicross . Organitza: Ajuntament de Cercs, Correcamins de Cercs i CPCC. Tots els beneficis de la cursa aniran destinats a la lluita contra al càncer amb l’associació GinKGo.