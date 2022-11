per Redacció, Oliana |

Aquest dimarts 1 de novembre a la Fira de Tots Sants d'Oliana el club de bitlles Olius ha participat un any més organitzant la tradicional tirada de bitlles que ha arribat a la 8a edició, després del parèntesis per la pandèmia. Ha estat un matí molt entretingut entre totes i tots els bitllaires presents. El club ha agraït a l'Ajuntament d'Oliana per confiar en ells i ajudar a difondre el mon de les bitlles als visitants de la fira.