​La Mare Cultural i La Cremosa programen a Solsona una funció on amor i violència s’entrellacen i s’expliquen

Què en pot sortir d’una obra d’horror que uneix sexe i violència per desembocar en l’amor?, de la dramaturga britànica, vol ser una metàfora de l’amor en temps del liberalisme feixista que elimina diferències i dissidència. Amb aquestapremissa,presenta el seu procés de treball sobre aquest espectacleescassament representat i encara menys en català i, que, alhora, “reivindica allò natural ihumà contra allò social, és a dir, personal”, matisa el dramaturg solsonídirector de l’obra.La companyia barcelonina s’instal·la el proper dia 20 a les 18 h al Teatre Comarcal de Solsona amb la col·laboració de l’entitat localD’aquesta manera, ambdós col·lectius estrenyen llaços amb la finalitat de fer visible la creació i la producció teatral jove, així com fer accessibles les seves peces fora la gran ciutat. Les entrades, d’un preu general 10 euros i de 8 euros per als socis i sòcies de La Mare Cultural, estan disponibles a la plataforma en línia de Turisme Solsonès.Transposada per La Cremosa a través del català i d’una estètica material i musical querecorda als campus universitaris dels seixanta, la peça de Kane emana de la repressió de les emocions i els desitjos d’un fals doctor. Tinker, el seu protagonista, regenta una institució on castiga cruelment tots els actes d’amor i on també converteix aquells que expressen allò que senten en malalts, tot deshumanitzant-los en pro del sistema, la normativitat i els mecanismes de poder. En aquest sentit, l’obra posa en evidència els règims autoanomenats democràtics sota l’imperi de la llei que mata, viola i aliena. En aquest context allò que estranya no és la violència, que tenim assumida, sinó l’amor que la sobreviu. Per aquest motiu, la violència esdevé el llenguatge que vehicula les accions al llarg de l’obra, sent l’únic mitjà de comunicació possible entre els personatges. Per tot això, Purificats és també una investigació formal que vol transposar un gènere tan cinematogràfic com el terror slasher a les arts escèniques. Malgrat l’horror, la proposta ofereix un moment de bellesa, de comunió i, de retruc, és un clam a l’esperança.Dirigida peri traduïda per, l’obra disposa d’un repartiment de set intèrprets, tots ells formats en diferents especialitats a l’Institut del Teatre. De fet, lafundació de La Cremosa prové de la unió d’aquests alumnes que, apel·lats per un espaid’investigació i partint del teatre textual, s’alien amb la necessitat de crear un equip sòlid imultidisciplinar que els permeti continuar treballant i investigant plegats. Amb Salomé (2019-21) troben el llenguatge escènic i es configura la seva manera de fer.Purificats (Cleansed) és una adaptació de La Cremosa produïda peramb el suport de l’. Amb tot, per a romandre informats de més detalls de la funció, podeu consultar els perfils de La Mare Cultural a les xarxes socials de Twitter(@LaMareCultural) i Instagram (@lamarecultural).