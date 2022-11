Un documental sobre esquís de fusta obre el 32è Cicle de projeccions del CES

El Centre Excursionista del Solsonès ofereix quatre projeccions de cinema de muntanya els dissabtes de novembre. Obre elun documental sobre l'harmonia assolida perentre la feina d'artesà i la passió per la muntanya.Obrint traça és un documental d'Ana Zamorano sobre, la marca d'esquís de fusta artesans fets a mida que va crear Oriol Baró i amb què ha fet possible casar la seva feina d'artesà i la passió per la muntanya des del seu poble natal, la Pobla de Lillet.Oriol Baró tenia una dualitat de vida entre Barcelona i el Pirineu, el seu pati d’esbarjo i d’evasió durant els caps de setmana. Lluny de el caos de la ciutat, al seu poble natal (La Pobla de Lillet), a dos amics i a ell se’ls ocorre. Moment en què decideix deixar-ho tot, tornar a les seves arrels, prop de les muntanyes i la natura per dedicar-se a temps complet i en solitari a Liken, la seva marca d’esquís artesanals a mida.El camí no és senzill, però la seva família i amics sempre hi són. Liken va obrint traça des dels seus racons preferits del Pirineu fins a Noruega passant pels Alps. El seu repte? Aconseguir un estil de vida en harmonia perfecta entre la seva feina d’artesà i la seva passió per la muntanya.Aquest documental obre el 32è Cicle de projeccions del Centre Excursionista del Solsonès, d'entrada lliure. Com totes les convocatòries del cicle, seràamb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.