Riner arranjarà una dotzena de camins municipals

Tots els camins donen accés a masies del terme municipal de Riner

Solucions adoptades

L'ajuntament de Riner ha iniciat els tràmits per adjudicar els treballs d'arranjament de 12 camins del municipi, que són: Camí de l'Alzina, Camí del Solé de Sant Jaume, Camí de Cal Fuster Cabot, Camí de la nau de Villorbina, Camí de Cal Claret, Camí de Cal Mestre Guifré, Camí de la Casanova, Camí de la Cirosa, Camí del Soler Brocó, Camí de Cal Marxant, Camí de la Serra de Su i Camí de Vilaseca.L'arranjament serà amb estesa de tot-ú procedent del reciclatge de runes i residus de la construcció i posterior compactació.Elés de 54.527,29 € sense IVA 65.978,02 € IVA inclòs (21,00%)La durada dels treballs és de 21 dies i el termini de presentació d'ofertes finalitza el 14 de novembre.L’Ajuntament de Riner, considera que l’execució d'aquests treballs inclosos són del toti considera prioritàries aquestes actuacions.Les actuacions a realitzar se situen en camins rurals, uns camins que degut al peculiar model socioeconòmic del municipi de Riner, la dispersió dels habitatges rurals és un fet característic d’aquest municipi, aquesta variable fa que existeixin una gran quantitat de camins d’accés, els quals les inclemències meteorològiques, el pas del temps i el seu ús diari, fan que hagin de ser condicionats regularment.Els camins descrits en aquest document, són uns camins que a més a més de donar accés a diverses masies, actualment habitades, tambédel municipi, és per això que es creu que aquestes actuacions passen a tenir un alt grau d’urgència degut a l’ús de primera necessitat que es fa d’aquestes infraestructures.S’arranjaran els camins en la seva amplada actual, amb una amplada mitjana de 3,5 metres.Es repassarà l’esplanada actual en aquells punts que es consideri convenient en el moment del replanteig de l’obra. El reperfilat es realitzarà amb motoanivelladora, i es deixarà a dues llevat de les corbes on es realitzarà un lleuger peralt. Es compactarà l’esplanada amb corró al 95% PM. Abans del corronat es regarà el material aportat.S’escamparà el tot‐ú reciclat en un gruix no inferior a 15 centímetres. L’explanació serà uniforme per a tota la superfície de trànsit.Els treballs afectaran una longitud de 8.878 metres, i es preveu abocar 4.660 metres cúbics de material.