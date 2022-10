​El Govern distingeix la Barberia Moreno de Cardona com a establiment centenari

Foto de famíliar de tots els establiments i empreses distingits Foto: Jordi Bedmar



Apunt històric de la Barberia Moreno de Cardona

Extret del programa de la Festa Major de Cardona 2021

La barberia Cal Moreno la va fundar Joan Domènec i Riu, àlies el “Xelín”, i l’avi Ramon Serra Mosella hi va entrar d’aprenent i fou barber tota la vida de la barberia. “El Xelín” era un home que no tenia fills ni família que es cuidés d’ell i l’avi Ramon el va cuidar tota la vida

fins que va morir l’any 1926. La família conserva una carta del “Xelín” que, com a agraïment d’haver-se cuidat d’ell tota la vida, feia la donació de la barberia amb tots els seus materials a Ramon Serra i Mosella, àlies “el Moreno”. La foto correspon a la restauració i remodelació general i nova inauguració amb els millors seients de l’època, americans, de la barberia Moreno de la plaça de la Fira número 8, el 6 d’abril de 1950. D’esquerra a dreta: Martí Serra i Duocastella, Domingo Pérez de Haro, Domingo Haro Marín i Josep Serra Duocastella. Foto: Arxiu familiar

A partir de l’any 1926, la propietat de la barberia va passar a l’avi Ramon Serra Mosella. L’any 1945, la titularitat va passar a Josep Serra i Martí Serra, els fills, fins a l’any 1956, en què Martí Serra es va fer càrrec de la barberia de cal Fecto.



Josep Serra i Duocastella, àlies Pepet Moreno, va ser el titular de la barberia entre 1956 i 1985, quan va morir. El 1985 va passar a ser-ne el titular Ramon Serra i Costa fins al 2001, quan l’agafà el seu fill Jordi Serra i Arjona i fins a l’actualitat, any 2021.



Totes les barberies i barbers de Cardona han sortit de la barberia de Cal Moreno. L’establiment havia tingut més de 150 abonats que pagaven una quota mensual i, d’aquesta manera, podien utilitzar els serveis. El penúltim abonat, per exemple, va ser Juan Agüera, l’agutzil de l’Ajuntament de Cardona, i el darrer va ser Lluís Vilatovà, administratiu i secretari accidental de l’Ajuntament.

Imatge actual Foto: Arxiu Particular

A tall d’anècdota, Rafel Arnau va anar a ajudar a la barberia un diumenge al matí, tan sols per un dia, i s’hi va acabar estant vint anys. El noi Domingo Pérez de Haro va entrar també a la barberia Moreno, l’any 1944, i s’hi va estar fins a l’any 2009. És, per tant, un punt de

El Govern de la Generalitat ha reconegut l'establiment cardoní Barberia Moreno pels seus. La distinció s'ha lliurat aquest dijous en l'acte dels Premis Nacionals de Comerç encapçalats pel president, Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, on també s'ha premiat diversos negocis exitosos, sostenibles o innovadors, així com una vintena d'establiments amb més d'un segle de vida., ha apuntat Aragonès."El teixit comercial ens ajuda a enfortir els vincles comunitaris, enfortir la cohesió social, i això és del tot impagable. Aquesta és una part essencial de l'ànima dels nostres pobles viles, barris i ciutats. La fesomia dels nostres municipis es configura també gràcies a la contribució que fa el comerç", ha afegit el president.D'altra banda, Aragonès ha destacat que els premis entregats avui han de ser uni un "estímul" a les noves. "Un estímul a continuar endavant per tenir un comerç de proximitat, amable i que ens ajudi a fer poble, fer barri, en definitiva, a fer una Catalunya millor", ha resumit.Entre els negocis premiats hi ha, com el cas de la vigatana Noir et Blanc, una botiga dedicada exclusivament a la tòfona catalana, i Vida Meva, dedicada als productes ecològics i de pagès. Ambdós negocis han estat reconeguts amb el premi al comerç més innovador i més sostenible, respectivament.També la Federació de Comerç de la Selva ha estat premiada com a millor "iniciativa col·lectiva". Tanmateix, un dels moments més emotius de l'entrega ha sigut el reconeixement pòstum per Àngel Velasco Pérez, propietari de Torrons Vicens, mrt aquest mes de setembre als 73 anys.Elssón una iniciativa impulsada des de fa més de dues dècades pel Govern a través departament d'Empresa i Treball i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) que busca visibilitzar i premiar actuacions o establiments comercials que han destacat per la seva trajectòria, innovació i contribució al prestigi del sector.Precisament el conseller d'Empresa i Treball,, ha destacat que els premis busquen reconèixer i reivindicar també el "compromís social" dels comerços. "Avui no només expliquen d'on venim, si no sobretot dibuixem cap a on volem anar. Com a Govern del país tenim una responsabilitat per acompanyar-vos per fer aquest salt endavant i avançar d'acord amb vectors de canvi i transformacions de fons", ha resumit després de mencionar reptes comuns com la digitalització o la sostenibilitat.