​Solsona remodelarà el parc del casal cívic, una prioritat del pressupost participatiu

Per a l’any que ve, més enllumenat i plaques fotovoltaiques

Abans de final d’any, l’Ajuntament de Solsona confia tenir pràcticament enllestits els treballs de remodelació del parc infantil del casal cívic i la sala polivalent, una de les actuacions prioritzades per l’equip de treball del pressupost participatiu 2022-2023. Amb aquesta obra i el reforç de l’enllumenat davant l’ajuntament, el mes vinent, es completaran totes les accions programades per a l’exercici en curs. Aquesta setmana, l’alcaldessa, Judit Gisbert, el regidor de Participació, Joan Parcerisa, i l’arquitecta tècnica municipal Eva Casals s’han reunit amb membres d’aquest procés participatiu per exposar-los-ho.D’una banda, es condicionarà uncircumdant al casal cívic des de l’entrada que dona al passeig i fins a la sala polivalent. Aquesta obra es complementarà amb travesses de fusta per contenir la terra en un tram on es creen dos nivells. També es reordenaràmés petit i s’hi habilitarà un sorral, una estructura de joc nova i rampes de fusta per escalar. A la zona central del parc s’hi ha projectat una estructura de joc de grans dimensions per a infants de 3 a 12 anys amb capacitat per a una quinzena d’usuaris. Aquestes actuacions tenen un pressupost de més de 50.000 euros i la brigada municipal assumirà bona part de l’obra civil.Enguany, a banda d’això, amb el pressupost participatiu s’haurà millorat, que enllaça l’avinguda dels Països Catalans amb el sector dels Masos. Resta pendent per al mes vinent el reforç de l’enllumenat davant l’edifici consistorial per encendre a demanda quan hi hagi actes públics. Concretament, s’instal·laran dos focus amb tecnologia led que podran encendre’s, amb autorització, mitjançant una aplicació mòbil.Una altra actuació ja enllestida, que finalment s’ha finançat amb pressupost de la regidoria de Desenvolupament Local, ha estat la millora de lade la ruta circular a peu a l’entorn de Solsona.Per a l’exercici vinent, l’equip de treball va considerar prioritari instal·laral camí de la ribera entre la Xelsa i la cruïlla amb el camí de la Creu Blanca i plaques fotovoltaiques en equipaments municipals per aconseguir un estalvi en el consum energètic. Aquestes seran les darreres obres del pressupost participatiu 2022-2023, en el qual van participar una vintena de persones escollides aleatòriament del padró municipal d’habitants i dinamitzades tècnicament durant l’any passat per L’Arada i Raiels amb lacol·laboració dels Serveis Tècnics Municipals. Van assumir el deure de consensuar en què invertir un total de 100.000 euros repartits en dues anualitats.