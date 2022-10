Agenda d'actes i festes al Solsonès

Fins el 20 de novembre

Divendres, 28 d’octubre

Dissabte, 29 d’octubre

Diumenge, 30 d’octubre

. 21 establiments de restauració de la comarca oferiran diverses receptes saboroses amb els bolets com a ingredient principal. Més informació: https://www.instagram.com/gremihsolsones/ – “Colors invisibles” a càrrec de Josep Giribet Torrelles, a les 19 h, a la Biblioteca Carles Morató. Més informació: https://www.ajsolsona.cat/la-ciutat/esdeveniments/calidoscopia-2022 Projecció de la pel·lícula “Toscana” a les 21.30 h. Al teatre Comarcal. Més informació i compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/cicle-gaudi-solsonatoscana/2022-10-28/21:30:00 VISITA GUIADA a les 12 h i a les 16 h. Per a més informació i venda d’entrades a: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfesta “Recital de piano”. Obres de Granados, Turisna, Rodrigo i Guinovart interpretades per Albert Guinovart (piano). A les 18 h, a l’hotel Monegal. Opcions d’àpat + concert o estada el cap de setmana. Reserva d’entrades: 973492369 – 609773209 – info@monegal.com a les 12 h. Compra d’entrades:“Olius Monumental”, a les 12 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h i a les 16 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle “Solsona monumental” a les 11 h; “Pou de Gel” a les 13 h i a les 16 h; “Els Gegants de Solsona” a les 17 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/ . A les 20 h inauguració. A les 20.30 h, actuació dels grups The Velcros, L’Oompah del Claustre. A les 22.30 h, bingo i a les 23 h, actuació de Miquel del Roig, The Tyets, la Banda Neon i DJ Trapella. A la Sala Polivalent. Hi haurà food trucks tota la nit. Organitza: Joventut Solsonina.Entrades: https://entradessolsones.com/activitat/oktoberfest-2022/2022-10-29/20:00:00 VISITA GUIADA A LA TORRE. A les 11 h. Més informació i venda d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-a-la-torre-d-ardevol VISITA GUIADA a les 12 h. Per a més informació i venda d’entrades a: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfesta a la necròpolis neolítica del Llor. A les 16.30 h. Més informació i venda d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-teatralitzada-a-lanecropolis-neolitica-del-llor/2022-10-30/16:30:00 “La vida secreta dels bolets” amb Sàmara Natura. De 9 h a 12 h des de l’aparcament del restaurant Cap del Pla. Cal fer reserva a través d’aquesta web: https://entradessolsones.com/activitat/la-vida-secreta-dels-bolets “Olius Monumental”, a les 10.30 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental . Projecció de la pel·lícula “Toscana” a les 18 h. Al teatre Municipal. Més informació i compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/cicle-gauditoscana/2022-10-30/18:00:00 VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle . Petits mamífers – Semice a Molins (Llobera). Activitat de Biosol gratuïta i oberta a tothom. Sortida a les 9 h des de la Freixera (davant la plaça del Camp/ passeig). Inscripcions: 646587284 – gns@lacetans.org - “Solsona monumental” a les 11 h, “Pou de Gel” a les 13 h, “els Gegants de Solsona” a les 11.30 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/ . A les 19 h, a la sala gran del Casal Cívic Xavier Jounou.