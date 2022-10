S'estrena un nou single del grup solsoní The Paperback

Zen monk, és l’últim single degrup musical del solsoní Nil Ballarà. És una cançó més fosca, que sorgeix en un moment de ruptura amorosa. La intenció d’aquest tema sempre ha sigut, aprofitar els moments difícils, com una oportunitat per aprofundir en l’autoconeixement i créixer com a persona.Ha estat gravada a, amb la producció d’, i igual que l’anterior, ha comptat amb la col·laboració de(guitarra elèctrica baix, bateria i veus) i(violoncel i veus) en la gravació.El videoclip, dirigit per Llorenç Oliveres i Paula Serra ha estat, vol representar el gran moment d’introspecció del cantautor a l’hora d’escriure la cançó, fent un petit homenatge a la pel·lícula del Joker, interpretada per Joaquim Phoenix.