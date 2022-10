El periodista Vicenç Lozano desvetlla les estructures del poder al món

El passat dijous 20 d'octubre, l'va oferir una conferència d'en Vicenç Lozano Alemany, periodista i historiador especialista en Itàlia i Vaticà.Redactor de la secció d'Internacional de TV3 des del 1984. Ha treballat, a més, a d'altres mitjans de comunicació, com El 9 Nou, Diari de Barcelona, El País, El Correo Catalón i ha col.laborat per la RAI (corresponsal a Espanya del programa Lavori In Corso). Ha estat enviat especial de TV3 a Itàlia i al Vaticà. També ha cobert esdeveniments de gran abast comunicatiu i històric, com els Macrojudicis a la Màfia (1986) a Itàlia i als Estats Units, i la guerra dels Balcans a Sèrbia i a Croàcia (1991-1995) i Kosovo el 1999.És coautor del llibre El món en un minut i mig (2000. La Magrana ). Ha impartit conferències a les Universitats nordamericanes de Colúmbia, Berkeley i UCLA.La conferència es titulava, i de manera amena i interessant va explicar com es divideixen els poders en el polític, l'econòmic i l'ocult.