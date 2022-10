L'artista lloberenca Marta Ricart presenta un taller performance sobre Joan Miró

per Redacció,

El dissabte 29 d'octubre l'artista solsonina establerta a Llobera Marta Ricart presenta per primera vegada al Mas Miró de Montroig una interpretació del procés creatiu de Joan Miró que ha estat treballada durant 6 anys gràcies al Premi Pilar Juncosa de la Fundació Miró de Palma.Aquesta presentació és rellevant perquè és el punt de sortida d'un seguit d'exposicions que es faran per donar a conèixer una nova perspectiva que partint de l'artista i la seva obra, permeten entrar en aspectes oblidats del procés creatiu que actualment son molt necessàries de recuperar. Aspectes que permeten comprendre la creació artística d'una manera diferent a com generalment es fa des de la història de l'art. Una de les exposicions que s'està preparant serà al Museu de Solsona properament.Reserva prèvia a info@masmiro.com