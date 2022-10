​La Fira de la Llenega arriba a Cardona el proper diumenge 30 d'octubre

El xef Jordi Llobet, estrella Michelin, s’encarregarà del showcooking amb el tast de tres plats

Cardona acollirà el proper diumenge, 30 d’octubre, la que serà laa la vila, una jornada que comptarà amb activitats per a tots els públics i amb la varietat de bolets com a fil conductor.En l’edició d’enguany prendran protagonisme l’exposició micològica a càrrec de l’, un espectacle de danses i música folk de l’o unJa de bon matí, i durant tota la jornada, els botiguers trauran la parada al carrer, pel centre històric. En aquest mateix espai tindrà lloc, d’11 a 13:30 hores, el concurs infantil de bolets. Al Passeig de la Fira hi haurà parades d’artesania. El mercat setmanal s’ubicarà entre la Plaça de la Fira i la Plaça del Vall.A la Plaça del Mercat s’hi ubicarà, durant tot el matí, parades amb tot tipus de varietat de bolets i la ja tradicional exposició micològica, de 10 a 14 hores.De cara al migdia, al Passeig de la Fira, hi haurà una degustació de tapes cuinades amb bolets a càrrec de productors locals i que, prèviament, caldrà comprar els tiquets a partir de les 11 del matí (3€ per tapa). També al mateix Passeig hi haurà un concert a càrrec de Dr. Swinguez.La Fira de la Llenega oferirà un showcooking, que es traduirà amb uns tallers de cuina amb bolets i tast amb maridatge de vi. Es farà a la sala polivalent del Centre Cívic en horari de 12:00 a 13:00 del migdia. L’aforament és limitat i l’entrada es pot adquirir a cardonaturisme.catJordi Llobet compta amb una estrella Michelin i va ser proclamat segon millor cuiner d'Espanya l’any 2008 amb 2 sols Repsol. Actualment, dirigeix l’Escola Espai Gastronòmic Jordi Llobet de Manresa.L’Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) organitzen, de cara a la tarda, una sessió de cinema familiar al Pavelló Municipal amb crispetes i begudes al pavelló municipal. Acte seguit, hi haurà ball amb Marc Anglarill, botifarrada i bingo. La jornada finalitzarà amb un concurs a la millor disfressa i a la més original. Podreu trobar tota la informació ampliada als canals oficials de la UBIC.

