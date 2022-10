Els estudiants de Solsona mantenen un any més la tradició castanyera

(Arxiu) Un grup de joves de l'Esplai en una parada de castanyes Foto: Ramon Estany

Recull històric de notícies sobre la Castanyada

A les portes de Tots Sants, arriba la tradicional, un costum festiu que té com a ingredient gastronòmic les castanyes torrades. Avui dia, són poques les persones que obtenen algun ingrès per la venta al carrer d'aquesta dolça fruita de tardor. A Solsona, n'han pres el testimoni, però, alumnes dels instituts i de secundària, que amb aquesta activitat, poden fer alguns calerons pels seus viatges de fi de curs.A Solsona, després del parentesis de la pandèmia, els estudiants tornen amb ganes a muntar les parades al carrer. En concret,ha demanat permís a l'ajuntament per posar dues parades de venda de castanyes, una el dia 28 d’octubre, de les 9.30 a les 20.00 hores, davant de l'Ajuntament i l'altra els dies 29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre, de les 8.30 a les 20.00 hores, al portal del Castell, per tal de recaptar diners per als viatges de final de curs dels respectius cicles; també demana poder disposar de dues taules i quatre cadires.Per altra banda,també ha demanat autorització per posar una parada de venda de castanyes i una torradora de castanyes, els dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre, al passeig de Sant Antoni M. Claret, al costat de la freixera, per tal de recaptar diners per al viatge de final de curs dels alumnes de 4t d’ESO del Centre; els horaris de venda seran: dia 28 d'octubre, de les 9.00 a les 13.00 hores i de les 16.00 a les 19.00 hores, dia 29 d'octubre, de les 16.00 a les 19.00 hores, dia 30 d'octubre, de les 11.00 a les 13.00 hores i dia 31 d'octubre de les 17.00 a les 19.00 hores.El consistori ha concedit les autoritzacions corresponents, tot recordant als sol·licitants que han d’evitar el deteriorament de la via pública, evitar que s’embruti i, si s’escau, netejar-la i retirar tots els materials residuals que l’activitat generi.