Cementiri municipal, obres del gas i treballs al Poliesportiu

L'ajuntament de Sant llorenç de Morunys recorda que s'acostai molts veïns visiten el cementiri per recordar a les persones que ens han deixat, per aquest motiu s'ha netejat i col·locat flors. Si algun veí té problemes d'accessibilitat per accedir al cementiri o per adequar el nínxol dels seus familiars pot fer un missatge per privat al consistori i miraran de fer crida de voluntaris per ajudar.També s'informa que aquesta setmana s'ha realitzat la major part de l'obertura de la rasa per a canvi del tub d'aigua i col·locació de la, aquest treball s'han realitzat amb rasadora per reduir els dies d'afectació; tot i això, aquests dies s'han produït talls d'aigua causats per avaries. Disculpeu les molèsties.Aquesta setmana s'ha rebut la confirmació d'un ajut de 220.000 euros atorgats en la 1a convocatòria del PIREP dels fons #NextGen, per a la substitució de la coberta de fibrociment i la(execució 2023). Una actuació molt reivindicada que ha de permetre posar al dia aquest equipament.