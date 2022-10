L’Empresa d’Inserció Volem Feina Serveis Ambientals calcula enque ha suposat per l’administració pública la contractació de persones en situacióde vulnerabilitat o en risc d’exclusió per part de l’entitat durant el 2021. Aquesta xifraaugmenta fins als 1.173.679 euros si es té en compte l’activitat de les 8 empreses d’inserció de les terres de Lleida, segons es desprèn d’un estudi realitzat per la Federació d’Empresesd’Inserció de Catalunya, FEICAT.Per calcular el retorn econòmic, FEICAT ha tingut en compte els. El gerent del Grup Volem Feina, Carles Viladrich, haexplicat que l’estalvi per les administracions públiques és més elevat del que indica l’informeper què el càlcul no contempla els diners que les administracions deixen de pagar enconcepte de prestacions i ajudes a les persones en situació de vulnerabilitat. Viladrich harecordat queViladrich també ha afegit que el retorn a la societatsi les administracionslocals complissinque les obliga a tenir en compte lesempreses d’inserció. El gerent del Grup Volem Feina ha remarcat quei ha reclamat queer què els permetrà arribar a més persones en risc d’exclusió i generar més estalvi”.En aquest mateix sentit s’ha manifestat la membre de la Junta Directiva de FEICAT i gerentde l’empresa d’inserció de Tàrrega Cartaes, Alba Coma, que anima els ajuntaments de laprovíncia de Lleida a, per què, segons afirma,