El PSC proposa un recàrrec de 500 euros a l'any als 400 pisos buits que hi ha a Solsona

El regidor portaveu del Grup Municipal Socialista a Solsona, Mohamed El Mamoun Mrimou ha alertat que a la ciutat de Solsona hi ha un, traduït en dificultats per trobar-ne un de lloguer, i elevats preus, pels que estan en aquest règim.El regidor-portaveu socialista considera que l’Ajuntament ha d’intervenir i emprendre accions per modificar aquesta situació. Es en les converses i negociacions entre Govern i Oposició, que el Regidor – Portaveu del , ha proposat imposarals propietaris i entitats que tinguin pisos buits, i no els posin a lloguer.Amb aquest recàrrec, l’Ajuntament tindria uns. El regidor – portaveu, proposa destinar una part a rebaixar en un 20 % la taxa d’escombraries, i la resta, a comprar habitatges buits, per dedicar-los a pisos socials.Amb aquesta mesura s’aconseguirien: penalitzar la tinença de pisos, sense utilitzar; posar pisos en el mercat de lloguer per evitar el recàrrec, augmentar els ingressos de l’Ajuntament, i destinar aquests ingressos a beneficar a tots els ciutadans, i alhora augmentar el patrimoni municipal, destinat a finalitats socials.A l’espera del pronunciament de l’equip de govern, el Regidor socialista defensarà aquesta proposta, en el proper Ple Municipal.