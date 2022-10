​La taula de treball del Centre Sanitari presenta el compromís comú per al nou model de gestió de l’ens

Vergonyós

Per Malalt el 26 d'octubre de 2022 a les 21:23 1 0

Com que som incapaços de gestionar-lo correctament perquè no en sabem, però no volem dimitir, ho passem a un altre que ho vulgui (no trobaran ningú amb aquestes condicions) i ens quedem tan amples i cobrant la pagueta a final de mes. Tot plegat, vergonyós i inacceptable. No entenc com altres opcions polítiques entren al joc. Tenim una sanitat nefasta i anem a pitjor. El poble no pot tolerar aquesta presa de pel ni tanta incompetència. Si no en saben, que pleguin abans de trinxar-ho tot!!