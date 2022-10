​Entrades ja a la venda d’una nova edició de TRAU

Erimua Retro

Les flors

Us presentem una nova edició de TRAU que aquest any ofereix tres espectacles les tardes de diumenge de novembre al TATRAU_Teatre. Entrades a la venda a https://entradessolsones.com/ TRAU s’estrena elamb Erimus retro a càrrec de la. Estem vivint uns anys molt complicats on una inesperada pandèmia mundial ens va aturar el nostre dia a dia, i una guerra veïna ens ha fet veure la vessant més trista de la nostra societat... Davant d’aquesta situació, Un cant a l’esperança i a l’esperit de superació de la humanitat.Elportarà a l’escenari Les flors. La Rodoreda més lírica inspira a sembrar un jardí fantasiós de flors imaginades, d’una naturalesa tant impensable com exuberant.I per finalitzar, elAriadna i el minotaure producció pròpia de la companyiaamb dramatúrgia d’ Ariadna Chillida. Les pressions socials i morals, la por a la nit, als homes, al sexe, la pèrdua d'autoestima o els sentiments de culpabilitat són alguns dels temes que aborda aquesta peça per trencar amb el silenci que al llarg de la història se'ns ha imposat a les dones per tapar tot el que comporta un tema tan tabú i a la vegada tan quotidià com és una violació.