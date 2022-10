​L’Ajuntament de Solsona demana dur bosses i aigua si es treu el gos al carrer

L’OAC lliura el material

L’Ajuntament de Solsona demana a tothom que surti al carrer amb un gos que dugui bosses i aigua. La presència d’excrements i miccions a la via pública motiva una, que comença amb un ban d’Alcaldia i el repartiment del material necessari, i que continuarà les properes setmanes amb una modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics.Després de constatar laaquelles persones que no compleixen l’obligació de recollir les deposicions del seu gos i d’estudiar diferents mètodes, l’Ajuntament solsoní ha decidit obligar els propietaris de gossos a dur bosses i aigua per diluir-ne els orins.De moment, es demana laen aquest sentit, tot i que es preveu incorporar aquest punt a l’ordenança corresponent mitjançant un acord de Ple a final de novembre. Una vegada s’aprovi aquesta modificació, superi el termini d’exposició pública i entri en vigor, l’incompliment de la disposició passarà a ser sancionable.Tothom que tingui el gosi estigui al corrent del pagament de la taxa anual de 10 euros per tinença de gossos –el període voluntari és fins al 5 de desembre– podrà recollir a l’OAC municipal un dispensador de bosses i un recipient de plàstic tou per dur aigua.Aquesta campanya també es difondrà per les xarxes socials amb el lema, per informar d’aquesta novetat i recordar algunes normes bàsiques de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia, com les obligacions de dur el gos lligat a la via pública, registrar-lo al cens i identificar-lo amb placa i xip.Igualment, s’enviarà una carta als titulars delsen aquests moments a la ciutat amb l’objectiu d’incentivar una tinença responsable dels animals i reduir la brutícia que poden generar a la via pública. La presència d’excrements i orins de gos als carrers és una de les preocupacions que els veïns han fet arribar als responsables municipals pràcticament en totes les visites de barri.