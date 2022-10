​La Penya Barcelonista a la Festa de 50 anys de la Penya de Balaguer

6e Concurs de Dibuix de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca

Busquem noves incorporacions a la Junta de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca

Una delegació de la Junta de la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca hi va anar, gaudint d'una jornada festiva on van assistir-hi penyes de tot el territori.L'acte va comptar amb la presència del President Joan Laporta així com diferents directius.Tema "Els Colors del Barça"El concurs es farà durant els primers 15 dies de Novembre.Poden participar Tots els nens/es entre 1r i 6e de Primaria de Solsona i Comarca portant els seus dibuixos el día 15 de 19:00 a 20:30 al Local de la Penya situat al C/Salvador Espriu n10 de SolsonaCal que anoteu darrere del dibuix el vostre Nom, Cognoms, Curs i un teléfon de contacte.El 17 de Novembre és reunirà el jurat per escollir 2 dibuixos guanyadorsque seran respectivament la imatge d'aquest any del- Calendari (Categoria de Nens/es de 1er a 3er de primaria)- Punt de Llibre (Categoria de Nens/es de 4rt a 6e de primaria).Els guanyadors seran obsequiats amb una Entrada doble pel Tour Experience al Camp Nou, 1 Motxilla de la Penya i un Estoig de Colors del Barça.Aquest any és any d'eleccions a la Penya i hi haurà remodelació de diferents membres i càrrecs a causa de diverses Baixes de la Junta Actual.Necessitem noves incorporacions, per tant si teniu ganes d'iniciar i/o formar part d'un projecte Barcelonista al vostre territori poseu-vos en contacte amb nosaltres els propers dies.#SolsonaPenyaFCB#FemBarçaFemPenya