​Solsona FM fa balanç dels incendis d’aquest estiu a la comarca

El 15 i el 16 de juny el Solsonès va patir el pitjor episodi d’incendis d’aquest estiu. Castellar de la Ribera i Lladurs van rebre’n les conseqüències més dures. Quatre mesos més tard, farem balanç del que va passar a través d’un. Volem saber com estan les persones que es van trobar a casa soles i envoltades pel foc: hem parlat amb la Lídia Fàbregas, de Junyent, i el Ramon Torramorell, de Can Mas, tots dos de Castellar de la Ribera.En un moment d’emergència com aquest és claui és per això que sabrem com ho van viure Armengol Riart, president de l’ADF Sòl Verd –que comprèn Castellar de la Ribera- i Marc Vila de l’ADF Alt Solsonès, corresponent a Lladurs. Coneixerem l’opinió dels alcaldes d’aquests dos municipis, Daniel Rovira i Maria Claustre Sunyer. També volem saber com es prenen les decisions des delsi quin paper hi té cadascú a través del cap de la Regió d’Emergències Centre dels Bombers, Santi Lleonart, i el cap dels Agents Rurals al Solsonès, Jordi Carrasco. L’apunt científic li posarà Mario Beltrán, enginyer forestal expert en la gestió del risc d’incendi forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.Parlarem a fons dels incendis de Castellar i de Lladurs, de com van viure l’experiència; de factors com la simultaneïtat i la coordinació; farem, però també de prevenció i de com s’encara el futur des del punt de vista dels diversos agents implicats.El Plaça Major monogràfic sobre els incendis al Solsonès d’aquest estiu s’emetrà(repetició dimecres a les 11 del matí). Just després de la seva emissió podreu trobar tant el reportatge com totes les entrevistes completes a l’apartat de Programes/Plaça Major, amb enllaç directe a través d’un bàner a la portada de solsonafm.media