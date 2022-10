La recuperació de la vegetació després d’un foc ajuda a regenerar les funcions microbianes del sòl

La recerca analitza com els incendis provoquen un canvi en les comunitats, que exerceixen un paper fonamental en el cicle del carboni i els nutrients dels boscosUn estudi realitzat per investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i de la Universitat de Barcelona (UB) ha demostrat que les altes temperatures derivades d’una crema controlada o d’un incendi. Tanmateix s’ha constatat que la recuperació de les comunitats vegetals afavoreix la recuperació de les funcions del sòl.Els investigadors han comprovat que l’escalfament del sòl induït pel foc altera notablement la capacitat de les comunitats microbianes per a utilitzar substrats orgànics, cosa que es tradueix en una. “El creixement de les plantes es veu afavorit per l’augment de la disponibilitat de nutrients al sòl, provocat pel foc, que és clau per a la recuperació de les funcions microbianes després de l’incendi”, comenta Jordi Garcia-Pausas, autor de l’estudi i investigador del CTFC. La recuperació de l’activitat catabòlica del sòl i de la diversitat funcional està lligada al desenvolupament de les plantes després de l’incendi.Els incendis forestals solen provocar una reducció immediata de lamicrobiana del sòl i un canvi en l’estructura de la comunitat microbiana. L’escalfament del sòl també provoca l’alliberament d’una quantitat important de carboni orgànic soluble i nutrients, que pot atribuir-se a la matèria orgànica alliberada pels microbis morts. A més, quan els sòls estan sotmesos a un fort escalfament, els seus agregats es trenquen, permetent l’alliberament de matèria orgànica que prèviament estava protegida.Aquests compostos solen ser utilitzats ràpidament per les comunitats microbianes, la qual cosa permet recuperar l’abundància de microorganismes i provocar un ràpid augment de ladel sòl després de l’escalfament. Les plantes també poden aprofitar els nutrients alliberats per a tornar a créixer després del foc el que, al seu torn, influirà en la recuperació de la diversitat de funcions que exerceixen les comunitats microbianes.Segons, autor de l’article i investigador del CTFC, “els resultats destaquen la importància de les interaccions entre planta i sòl per a la recuperació de la funcionalitat del sòl després d’un incendi, i per extensió, per a les funcions de l’ecosistema”.