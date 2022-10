El Grup de Natura organitza una sortida per estudiar els petits mamífers

per Redacció, Solsonès |

El Grup de Natura del Solsonès organitza una nova activitatdins la xarxa BioSol.En aquesta ocasió serà un seguiment de, a Molins, Llobera, el proper diumenge 30 d'octubre amb sortida des de la Freixera a les 9 del matí, en el marc del 13è dia dels ratolins que es fa a tot Catalunya.En què consisteix? EI Seguiment de petits mamífers (SEMICE) és un estudi que es realitza en diferents llocs de Catalunya per tal decom ara ratolins de bosc, musaranyes i talpons. Aquestes espècies són unes bones indicadores de l'estat ecològic d'un ecosistema ja que són la presa principalde molts altres animals.És una activitat que es fa amb la participació i collaboració de tothom que vulgui veure aquests animals de més a prop, descobrir on viuen, què mengen i com es fan els mostrejos i seguiments a llarg termini. Forma part, també, de laque coordina el GNS amb la collaboració d'altres entitats i amb la participació ciutadana i voluntària.Què cal portar?: calçat i roba adequada.Fermí (646587284) o al mail gns@lacetans.org . El SEMICE i/o la nit dels ratolins és una iniciativa que coordina el Museu de Ciències Naturals de Granollers.