​Marina Albets, Paula García i Ares Navarro, als nous entrenaments de temporada de la Selecció de la Catalunya Central

GRUP 1 de la Selecció Catalunya Central amb Paula García a la dreta

GRUP 2 de la Selecció Catalunya Central amb Marina Albets i Ares Navarro, ambdues just al centre

Aquests entrenaments tenen dos objectius: compartir entrenaments amb altres patinadors de la Catalunya Central i així ajudar a la motivació, i millorar tècnica amb els entrenadorsconvidats.Del Solsona Patí Club, cada vegada que es realitzen aquests entrenaments, sols tres esportistes de cada entitat hi poden participar, i vàrem seleccionar acom a Cadet del Nivell 11,com a Juvenil del Nivell 10 icom a Juvenil del Nivell 8 (recent estrenat).Aquests primers entrenaments van estar duts a terme per Joan Jané com a director d’aquest entrenaments, Cristina Artiel i Alberto Fernández pels entrenaments de tècnica, Aitor Sacristàn pels entrenaments de Solo Dance i Base de patinatge, Alba Gonzálvez per les classes de flexibilitat i Víctor González per la classe de dansa.Durant tots els entrenaments les nostres patinadores van estar acompanyades per la sevaentrenadoraper ajudar a potenciar tots aquells elements que requereixen més èmfasi a treballar.Van ser uns entrenaments de flexibilitat, tècnica, Solo Dance i Base de Patinatge, i dansa, tots ells molt productius on les nostres patinadores van mostrar el seu elevat nivell i deixantentreveure el seu potencial de millora durant aquesta temporada.Moltes felicitats i seguiu amb el vostre esforç que ens portarà a la ciutat grans èxits.