L'Olius A mantè la 2a posició provisional de la lliga

La pluja ha estat present tot i que amb baixa intensitat que no ha impedit jugar la partida

En aquesta 3a jornada, l’Olius B tenia una difícil visita a casa dels vigents campions deCatalunya, el Tàrrega. Les partides dels d’Olius no han estat suficients per a batre elstarragarins.A la partida ha debutat el cadet Martí Solé. També la Carla Muntada de categoria cadet. L’equip el completava en Joan Serra de categoria Super Sènior i Migue Ferrer, Sènior.Olius B te com a objectiu mantenir la categoria. Olius A rebia l’Ivars. Els dos equips s’hanrepartit els punts en disputa a la partida. A la primera, l’Ivars ha remuntat per guanyar-la,també degut al desencert local. La segona Olius A l’ha guanyat amb solvència per a mantenir la 2a posició provisional de la lliga.