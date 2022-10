Laia Gilibets es proclama campiona de la Copa Catalana de curses de resistència

Una cursa exigent pels frondosos boscos de tardor de l’va servir per tancar la temporada i per definir els campions de la competició.Els 84KM 4.500m de la cursa van servir per seguir demostrant que Aleix Toda (EA Mont-Roig del Camp) iarribaven de la millor manera al final de temporada i han estat dos dels noms propis de la campanya d’Ultraresistència.Toda i Gilibets, que ja van ser campions de Catalunya a Berga, s’han emportat la Trepitja Garrotxa i Aleix Toda laal costat de Belen Simarro (CE Madteam) que ha guanyat la general en categoria femenina.Aleix Toda va dominar la cursa de cap a peus i va ser capaç de treure pràcticament una hora d’avantatge a Isaac Salvat (CE Riudomencs Arnau de Paloma) que va ser segon a la cursa i també a la general de la Copa. Salvat i Toda es jugaven alçar-se amb el campionat en aquesta última cursa però Toda no va donar opcions i ha aconseguit fer el doblet aquesta temporada amb Campionat de Catalunya i Copa Catalana d’Ultraresistència al sarró.El pòdium de la Trepitja Garrotxa masculí el va completar, Francesc Rocabruna que va entrar per davant de Roger Baig (CE Besalú) i de Josep Carreras (Ski Club Camprodon) que van tancar el top 5 de la cursa.En categoria femenina la solsoninai va fer valer el cartell de favorita com a campiona de Catalunya per emportar-se cap a Solsona la victòria absoluta i el desè lloc en la general global. Gilibets va completar els 84 Km el 13 hores i 20 minuts.Gilibets ha estat una de lesi va superar la que s’ha confirmat com la més regular de la Copa, Belen Simarro, que va ser segona a Oix i primera a la general final, guanyant per tant una competició que va començar el 2 d’abril a la Trencacims,El tercer calaix va ser per a Lídia Escamilla (AE Matxacuca) i el top 5 el van tancar Meritxell Bonet (CE Madteam) i Neus Peiró (CE Pedala Cat Balaguer) que així assegurava també el segon lloc a la general final.a Can Trona, la Vall d’en Bas, es farà el lliurament dels premis d’aquesta 10a Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència.