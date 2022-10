Alma de Boquerón porta alegria i desimboltura a l'escenari de La Vermuteria

Aquest dissabte al vespre, ha estat nit de concert a, després d'unes setmanes de parèntesis. I no podia retornar de la millor manera la música a la Plaça de Sant Roc, que amb els, una banda nascuda al cor del barri de Gràcia (Barcelona) l'any 2014, i que defineix el seu estil com una fusió de rumba, folk, tango, pop, flamenc i country.Com a molts grups de música, la pandèmia els va servir per carregar piles i preparar nous temes.Gaudeixen del directe a sales, festivals, pubs, cellers i festes majors tant a Barcelona (Festa Major de Gràcia, Sants, Poble Sec, Raval o Poble Nou) com a la resta de la geografia catalana (Puigcerdà, Badalona , Deltebre, l'Escala, Tordera, Solsona, Vilassar, Vilanova, Segur de Calafell…). El 2016 i el 2017 van tenir l'honor d'actuar a lai en els darrers anys han pogut actuar en diferents ocasions a França, Portugal i Polònia.Han entrat a estudi en sis ocasions per deixar gravats els seus 6 discos actuals: “Guitarrazos de sobremesa” (2015), “Raspall-Caracas” (2016), “Cuerda pa rato” (2017), «Temazos» (2018), “Sonrían, por favor” (2020) i “Contra viento y marea” (2.022). Quatre d'aquests treballs van ser realitzats gràcies a reeixides campanyes de micromecenatge.La formació completa d'està composta per Jordi Nacenta, Carlos Mendoza, David Antonín, Miki Ortilles, Jorge Satorres i Juanillo Álvarez.