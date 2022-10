FIGUERES HA ACOLLIT LES XI JORNADES INTERDIOCESANES DE CATEQUISTESNov 19, 2018Els dies 16, 17 i 18 de novembre s’han celebrat a la ciutat de Figueres (diòcesi de Girona), les XI Jornades Interdiocesanes de Formació de Catequistes que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). Malgrat el mal temps que els acompanyà durant tot el cap de setmana, hi participaren més de dos-cents cinquanta catequistes de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears.Les jornades han girat a l’entorn del tema del desvetllament de la fe en la catequesi: convé que infants, adolescents, joves i adults sentin ressonar el primer anunci de la fe com a pas previ per a la tasca fonamentadora i educadora que correspon als diversos nivells de la catequesi en l’Església.A més del bisbe diocesà, Mons. Francesc Pardo, i del Bisbe President del SIC, Mons. Antoni Vadell, hi ha participat també Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, i Mons. Javier Salinas, antic Bisbe President del SIC. Els acompanyaren el director del secretariat, Mn. Joan M. Amich, i els delegats episcopals de catequesi de Catalunya i les Illes.L’escriptor Antoni Puigverd va impartir la ponència inicial fixant-se en algunes de les oportunitats que la societat catalana d’avui pot oferir a la transmissió de la tradició cristiana. Aquest primer pas fou completat amb tres espais de treball sobre els camins de la transmissió de la fe als infants (Mn. Juan Carlos Carvajal), als joves i adolescents (Mn. Joan Àguila) i als pares i adults en general (Mn. Antoni Elvira).L’espai per als catequistes joves i onze cursos intensius segons els centres d’interès de cadascú completaren la participació dels catequistes en aquestes XI Jornades.Es van cloure el diumenge 18 amb la celebració de l’Eucaristia a l’església parroquial de sant Pere, que fou presidida pel bisbe de Girona. Abans, durant el matí, diversos cristians joves havien ofert el seu testimoniatge sobre el camí que en els darrers anys els ha conduit a la fe cristiana.Les jornades s’han desenvolupat en els espais de tres de les cinc parròquies de la ciutat i a les escoles de La Salle i Escolàpies.La catequesi apuntala a Montserrat el mètode del “fes i confia”Catalunya Religió Dg. 21/11/2021per saber-ne mésEnllaços relacionatsLa catequesi busca protecció i refugi a MontserratGALERIA D'IMATGES(Laura Mor –CR/Montserrat) “Una de les conviccions irrenunciables dels catequistes és que no preparem per un sagrament, sinó que posem les bases per una fe que anem madurant al llarg de tota la vida”. Des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears n’estan convençuts. I així ho ha defensat el seu director, Joan Àguila, a les jornades de formació que han celebrat a Montserrat.Àguila n’ha parlat en clau de procés, que permet un “creixement integral i progressiu de fe”, a la sala Sant Miquel. A Montserrat s’han aplegat tot el cap de setmana tres-cents catequistes vinguts de les diòcesis de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu, Girona, Tarragona, Lleida, Urgell, Vic, Solsona, Tortosa, Eivissa, Mallorca i Menorca.Enguany les jornades se centren en explicar “el nou projecte de catequesi que té una gran envergadura i una gran repercussió”, apunta la delegada de catequesi de Sant Feliu, Isabel Capmany. Com a coordinadora de la trobada, valora que “tant important és la formació que rebem com trobar-nos, compartir, saber que no estem sols”.En aquesta entrevista explica que s’han reunit a Montserrat “per tot el que significa: és la Mare de Déu, és el monestir, és el lloc de trobada, és la casa de la mare”. Recorda que la pandèmia ha afectat a la catequesi: “Ens ha marcat distància i hem patit; quan els cristians quan diem ‘mama’ mirem a la Mare de Déu i sota la seva protecció ens hem aixoplugat”.La metodologia de la catequesi: “fes i confia”En la sessió de dissabte al matí s’han desplegat els principals criteris del mètode de catequesi que proposa el secretariat. Entre d’altres, incorporar elements de joc, que es faci experiència de fe i diàleg amb els infants i incloure-hi les famílies. Àguila ha defensat que “la fe només neix, creix i es viu en comunitat”.En el diàleg amb els participants, les catequistes han expressat que no sempre troben complicitat amb els rectors i han preguntat per la possibilitat d’adaptar els nous materials a la realitat de cada lloc. El director del SIC els ha demanat testejar la proposta. “El ‘Fes i confia’ forma part de la metodologia de la catequesi”, ha apuntat. I ha recordat que totes les propostes es poden repensar si no funcionen i que no convé no pensar tant en els resultats perquè “el Senyor toca el cor quan vol”.En la mateixa línia s’ha expressat el bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC, Toni Vadell. Els ha recordat que “l’objectiu del SIC és també ajudar els catequistes” i els ha demanat confiança en relació al mètode de treball que proposen: “Patim que segons com ens fugirà la gent; no patim tant! Confiem en el senyor i confiem en el cor de la persona que desitja el Senyor”.“Sou l’avantguarda de l’evangelització”L’abat de Montserrat, Manel Gasch, ha animat les catequistes a viure “l’experiència personal cristiana”, a cuidar-se i a no defugir “l’esforç per fer present Jesús”. Ha estat en l’homilia de la missa de dissabte. “Com a catequistes sou l’avantguarda de l’evangelització, cada cop més avantguarda perquè avui arriben a les catequesis infants i adults que ja no tenen tots aquells fonaments familiars”, els ha dit en referència a la manca de formació religiosa prèvia de les famílies.També ha fet memòria de la Mare de Déu per encoratjar-los en el seu servei a les comunitats cristianes. “Aquesta gran missió que teniu de fer Déu present us identifica a Maria. Maria va fer present Déu més que ningú”, els ha dit. I els ha explicat que “primer el va acollir, acollí la paraula i ens la va tornar”. “La catequesi de la imatge de la Moreneta és aquesta: primer en el cor que en el cos”.Com a tancament d’aquesta edició, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ha presidit la missa conventual del diumenge, solemnitat de Crist Rei. En l’homilia ha recordat que “la fe es transmet encomanant-la” i que el catequista ha de “testificar la veritat de Jesucrist”.Nou web del SICLa trobada ha comptat amb tallers de formació i espais de reflexió. En la jornada de dissabte Jordi Massegú els ha presentat el nou web del SIC. L’espai renovat comptarà amb un accés per subscriptors a materials catequètics, formació per a catequistes i una secció de reflexió i actualitat.Massegú, que és responsable de Life Teen Espanya, ha assenyalat que el més important no és que l’adaptació tecnològica d’una parròquia ni la possibilitat d’accedir a uns determinats materials mitjançant una subscripció. “El que marcarà la diferència és si estàs disposat a estimar cadascun dels nens que venen a la catequesi”. 