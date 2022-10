El futbol solsoní convoca assemblea general i eleccions

El calendari

Els dos clubs esportius de futbol a Solsona, el CF Solsona i el Futbol Base Solsona Arrels, han comunicat la convocatòria a eleccions, coincidint amb l'Assemblea General de socis, per a, entre altres assumptes—renovar els càrrecs de les Juntes Directives.Fins al final d'aquest procès, les actuals juntes s'han dissolt i se n'ha constituït unes Juntes Directives en funcions.A partir d'ara, s'obre un calandari electoral que comença avuide 2022 a les 21h. i a les oficines del club, sorteig de la mesa electoral.Exposició del cens electoral fins al dia 26 d'octubre.. Els candidats han de ser socis en actiu del club i majors d'edat. Les candidatures haurien de ser conjuntes amb l'altre club (Futbol Base Solsona-Arrels). Els candidats han de ser socis en actiu del club i majors d'edat. Les candidatures haurien de ser conjuntes amb l'altre club (Club Futbol Solsona)llistes provisionals de candidats.finalitza el termini per presentar reclamacionses publiquen les llistes definitives de candidatsvotacions a la sala d'Actes de l'Ajuntament de Solsona de 21 h a 22 h. Els electors s'han d'acreditar amb el DNI.Es celebraran les eleccions després de l'Assemblea de socis del 2 de desembre prevista en primer lloc per als socis del CF Solsona per les 19 h en primera i 19:30 h en segona convocatória i seguidament a les 20:00 h per als socis del Futbol Base Solsona-Arrels.En l'assemblea de socis del CF Solsona s'aprovarà els comptes de les darreres temporades i modificarà art. 21.2 dels Estatuts (durada dels càrrecs), mentres que en l'assemblea del Futbol Base el punt principal serà l'aprovació dels comptes, també de les darreres temporades.es proclamen els candidats electes.