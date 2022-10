​A la recta final de la campanya UBICa’t ja hi ha 56 finalistes

La campanya UBICa’t finalitza elTotes aquelles persones que encara no han completat el trivial poden acabar-lo tranquil·lament, però el termini de finalització s’aproxima.Aprofitem per animar totes aquelles persones que estiguin dubtant sobre si tindran tempsd’acabar-lo, ési fa passar una bona estona. Ens hem adonat que s’està convertint en unon es gaudeix jugant i s’aprèn sobre el nostre comerç i historia local.Les dades de la campanya (actualitzades dimecres 19 d’octubre) són:- Total usuaris: 228- Finalistes: 56- Total QR escanejats: 5126Totes les persones majors d’edat que completin el joc correctament entraran al sorteig peraconseguir 10 finalistes el dia 10 de novembre de 2022, iper conèixer el guanyador/a i l’entrega. El premi són 1.000€ en vals de compra per gastar en els establiments associats fins al 30 de novembre.Recordem la mecànica de funcionament. Primer de tot cal descarregar l’aplicació i registrar-vos. Un cop dins l’aplicació, es troba un mapa de Solsona dividit en cinc zones i ambestabliments adherits a cadascuna d’elles. Cal respondre correctament a cinc preguntes decada un dels colors. Per poder respondre-les, heu d’anar als establiments adherits, identificarel codi QR i escanejar-lo. D’aquesta manera, podreu anar completant els colors corresponentsa cada zona. Després de respondre 25 preguntes correctament, disposareu de tots els colors. Ientrareu automàticament en el sorteig d’Aquesta campanya, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament deSolsona. Som una entitat adherida a Catalunya Comerç.