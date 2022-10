​El nou enllumenat de l’edifici consistorial de Solsona estalviarà el 71 % en energia

El mes que ve s’enllestiran els treballs dede l’edifici de l’ajuntament de Solsona, un total de, amb els quals s’aconseguirà unS’han substituït làmpades halògenes i fluorescents per llums led per reduir el consum i la potència de la instal·lació, tot adaptant-la a les necessitats actuals de les dependències municipals.Els treballs els executa l’empresa solsonina. Amb unaque s’amortitzarà en un període de sis anys, es passarà d’un consum estimat de 33.863 quilowatts/hora anuals a 9.776 quilowatts/hora. Fins a l’agost, les factures de llum de la casa consistorial ascendien a uns, aproximadament.Abans de final d’any, d’altra banda, l’Ajuntament preveu millorar l’estalvi energètic amb dues actuacions més: lamunicipal amb tecnologia led i la instal·lació deque donin servei al propi equipament, però també a l’escola bressol Els Petits Gegants, el Casal de Cultura i Joventut, inclosa l’Escola Municipal de Música, i l’escola Setelsis.En una fase posterior, tot i que encara no s’ha pressupostat, hi ha la voluntat d’instal·lar plaques solars a l’edifici de l’ajuntament, que permetin estalviar llum també a equipaments com la biblioteca.