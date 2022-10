El passatva tenir lloc la primera JUNTAda de la UBIC. Es tracta d’una trobada de la junta de la UBIC en diumenge, en un espai desvinculat del nostre dia a dia i en un format completament diferent de les juntes ordinàries. L’objectiu d’aquesta trobada ésLa jornada va començar amb unper adonar-nos de com ens autolimitem en el nostre dia a dia, hem de ser capaços de sortir de la nostra zona de confort i pensar en escenaris diferents. Tot seguit, ens vam dirigir a, en un espai de calma i tranquil·litat, on vam gaudir de diverses dinàmiques de grup per analitzar realitats de la UBIC i imaginar nous projectes.Per acabar el dia, vam gaudir d’una. Ens va transportar a l’època dels seus avantpassats, passejant per la història i el patrimoni d’aquesta masia pairal.