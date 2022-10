La Caminada d'orientació del Centre Excursionista arriba a la 19a edició

Aquest dissabte el Centre Excursionista repta els participants a la seva caminada d'orientació aa partir d'un mapa que es lliura al punt de sortida a les 16 h. Hi ha temps per completar la caminada fins a les 23 h.La Caminada d'orientació del Centre Excursionista del Solsonès arriba a la 19a edició.al capdamunt del passeig del Pare Claret. S'hi pot participar en grups d'entre dues i quatre persones amb un màxim de 30 grups.(de 5 € la general o 3 € per als socis de l'entitat) es pot cursar fins divendres a la botiga Tàndem Solsona (ctra. de Manresa, 45), o bé per correu electrònic a cexsolsones@gmail.com . Els participants hauran de localitzar, abans de les 23 h, una vintena de balises.És una, enguany dedicada a la salut cardiovascular. Hi col·labora l'Ajuntament de Solsona.