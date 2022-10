Sancho Ayala puja al més alt del podi als 10 Km urbans de Manresa

Set podis d'atletes manresans en aquest català de la distància

Sancho Ayala, amb el dorsal 41 Foto: Toni Cabrera

El solsoní Ayala s'ha proclamat el rei dels 10K en M50

Manresa va viure el passat diumenge la celebració del Campionat de Catalunya de 10K, en el marc dels 17ns 5K i 10K urbans de Manresa, que tornaven tres anys després de la darrera edició. Meritxell Soler, atleta local del CA Manresa, i Xavi Badia, de l’Associació Atlètica Xafatolls, han estat els dominadors de la prova, aconseguint pujar a l’esglaó més alt del podi.Els més de sis-cents corredors i corredores han pogut gaudir d’un circuit interior per la capital del Bages, on Soler i Badia han estat els atletes més ràpids. L’atleta bagenca ha acabat la cursa amb una marca final de 34:05, mentre que el targarí ho ha fet amb 30:50.La cursa absoluta ha estat un exìt de participació, tot i tenint en compte, les 33 curses atlètiques que es disputaven aquest cap de setmana arreu de Catalunya (19 de Trail i 14 d'asfalt), arribant a una inscripció de 535 corredors., entre els 5K i 10K.A destacar el boníssim paper del corredor solsoní, que a les files del Club Atlètic Manresa, ha sumat un nou triomf als 10k en la seva categoria, M50.En la cursa de promoció, la previa de l'absoluta, ha estat la quitxalla amb una participació de 88 joves atletes la que ha fet gaudir a tothom veient el transcurs de la mateixa, sobre una distància de 1000 metres.Meritxell Soler s'ha proclamat campiona catalana absoluta de la distància, fent bons els pronostics, imposant-se amb autoritat a totes les seves oponents, entrant guanyadora amb uns bons 34'05", en segona posició ha estat Laia Casajoana (L'Hospitalet Atletisme) amb 35'39" i el bronze català se l'ha penjat Laura Rodriguez (AACatalunya) amb 35'42" (mmp).En el català màster, els atletes de l'Avinent Manresa han tingut una destacada actuació.Xavier Rodriguez s'ha proclamat campió català M35 amb 32'35"Oscar Serra ha pujat al tercer esglaó del podi M35 amb 33'56"Manel Sanchez ha pujat al segon esglaó del podi, proclamant-se subcampió català M40 amb 34'09" (mmp)Pol Guillen s'ha proclamat campió M45 amb uns excelents 32'37"s'ha proclamat campió M50 amb 33'57"Manela Martinez ha estat subcampiona catalana F60 amb 52'25"En la cursa masculina, domini aclaparador de l'atleta targuerí XAVIER BADIA (AAXafatolls) imposant-se amb un gran registre de 30'50", Subcampionat català per el gironí Pol Espinosa (CN Banyoles) amb 31'05". Tercera posició per el triatleta Pau Noguera amb 31'06". El bronze català ha estat per el lleidetà Abdelhakim Hamid (Aldhara Lleida) amb 31'17".Disputada ha estat la cursa de 5K amb triomf per l'atleta de JA Berga Gonçalo Sousa amb 15'25". Segona posició per Miquel Cruz (Avinent Manresa) amb 15'46", i tercera posició per Nil Frias (Avinent Manresa) amb 16'06".