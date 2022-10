CUP Solsona convoca una assemblea oberta per començar a preparar el programa de cara a les eleccions municipals del 2023

Alternativa per Solsona – CUP és un projecte col·lectiu i heterogeni, obert a tothom, que s’ha construït gràcies a les aportacions de gent molt diversa que han posat el seu granet de sorra participant en assemblees, debats i demès activitats que hem anat fent. I així volem seguir, amb un peu a la institució i amb un peu fent política de carrer. Si creus que a Solsona hi calen

canvis, ara és l’hora, pren partit!

Sota el lema "SEGUIM TRANSFORMANT SOLSONA!" i amb un bagatge de dos mandats a l’oposició i molta feina feta, Alternativa per Solsona – CUP està preparant les eleccions municipals del 2023.Unes eleccions on la formació cupaire creu que és molt necessari "trencar una majoria absoluta massa llarga en el temps", que és un llast per a que l’Ajuntament sigui un lloc on es faci "política de veritat, amb debat i escoltant a la gent".És per això que comencen una sèrie de trobades per revisar i actualitzar el seu programa polític, tot creant uns grups de treball temàtics.Aquests seran els següents:- Governació, administració municipal, participació ciutadana i ens supramunicipals.- Drets socials i salut- Educació, cultura, joventut i esports.- Urbanisme, mobilitat, Vinyet, habitatge, medi ambient, sostenibilitat i energia.- Promoció econòmica, comerç i turisme.Aquesta primera assemblea oberta serà aquest divendres 21 d’octubre a les 7 de la tarda al Casal Popular la Fura.