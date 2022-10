Escollits els 52 solsonencs candidats per a ser jurats populars en els propers dos anys

, i f

L'Audiència Provincial de Lleida ha fet pública la llista dels candidats a Jurat Popular per als propers anys 2023-2024. Els'ha fet entre els inscrits en el cens electoral de cada província i es confecciona una llista de la que també per sorteig, s’extreu el nombre de persones necessari perquè en cada judici es constitueixi el tribunal del jurat.Fet el sorteig per la demarcació de Lleida, hi ha un total dea ser jurat popular des de l’1 de gener del 2023 i fins el 31 de desembre del 2024.Per municipis, 32 són de Solsona, 4 de Sant Llorenç de Morunys, 4 d'Olius, 2 de Navès, i 1 de Pinell de Solsonès, Pinós, La Coma i La Pedra, Odèn, Llobera, Lladurs, Guixers, Clariana de Cardener i Castellar de la RiberaEl llistat estarà exposat als ajuntaments i esi a més, els candidats rebran una notificació a casa seva amb la designació.Totes les persones espanyoles,i amb domicili inscrit en un municipi de la província en la que s’hagi comès el delicte, pot ser jurat popular segons la llei actual.Nomésde formar part d’un d’aquests tribunals els majors de 65 anys, qui ja hagi fet de jurat en els 4 últims anys, persones que resideixin a l’estranger, militars professionals o Les persones que desenvolupin treballs de rellevant interès general, la substitució del qual produiria perjudicis importants.El jurat téper emetre un veredicte en judicis sobre delictes contra les persones, delictes fets per funcionaris públics, contra l’honor, la llibertat i la seguretat així com delictes d’incendis.L’absolució de l’acusat o la seva condemna -i, en aquest cas, les penes aplicables- les estableix, en la sentència,del tribunal del jurat, no pas els jurats.consisteix en una dieta (quantitat diària) de 67,00 euros, des del dia que comença el judici oral fins que el jurat es dissol perquè ha emès el veredicte o per qualsevol altra causa legal.En el cas que el judici o les deliberacions s’allarguin més d’un dia, es proporcionarà allotjament en un hotel a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, si ho determina així el magistrat president.Si es resideix fora de la capital de la província (Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida)es té dret a rebre una indemnització de les despeses de desplaçament, cosa que es fa bé abonant l’import del bitllet —d’anada i tornada— del transport públic utilitzat, bé a raó de 0,19 euros per quilòmetre si hom s'ha desplaçat en el seu automòbil particular (0,078 euros per quilòmetre si es tracta d’una motocicleta).El jurat popular està sotmés a unes obligacions que si incompleix poden aplicar-se sancions en forma de multes que van de 150 a 3000 euros o penes d'arrest major d'un mes i un dia a 6 mesos. Les faltes que poden comportar aquestes sancions són entre altres: no comparèixer al judici, no prestar el jurament, no votar, abandonar les funcions de juratsense causa legítimaaltar al deure de secret de les deliberacions revelant-les.