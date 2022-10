​Música i versos pels propers espectacles del Casino de Calaf

el Casino de Calaf s’endinsarà en un món sonor únic de la mà de ‘Sommeliers’. Un grup format per cinc noies, que es transformen en violí, violoncel, piano, clarinet i veu. Aquest quintet femení trenca barreres de gènere i generacionals. Ara presenten el seu tercer disc, amb temes propis, que escriuen i arrangen pensant en la sonoritat que les caracteritza i que no us deixarà indiferents.amb Jordi Coromina i Francesc Bravo. Serà dimarts 1 de novembre a les 18.30 h. Construir ponts entre la ciència i les humanitats, entre la tecnologia i les arts, entre el coneixement i l’espiritualitat, entre l’individualisme i la consciència planetària, és una de les tasques culturals del nostre temps. ‘Del caos a l’èxtasi’ hi contribueix amb una reflexió artística sobre les diverses vies de coneixement: mítica, religiosa, científica, artística.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. Per a cada un dels espectacles, el preu per als socis és de 12 euros i per al públic en general de 15 euros. Invitacions vàlides.