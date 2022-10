​L’Orfeó Nova Solsona interpretarà la Petite Messe Solennelle de Rossini

El proper dissabte, 19 de novembre, a la Catedral de Solsona, l’Orfeó Nova Solsona celebraràd’una manera molt especial, oferint al seu públic ladel compositor italià Gioachino Rossini (1792-1868).Aquesta missa va seri estrenada el 1864 a París, quatre anys abans de la mort del seu autor. Per aquest motiu és considerada com el seu testament i part del que ell mateix va anomenar com a Pecats de vellesa.Es tracta d’una obra rellevant del corpus musical per a cor i una composició molt inusual que va suposar la coronació del darrer període creatiu de Rossini separat de la seva carrera com a compositor d’òpera. La Petite Messe és refinada, intimista i elegant i evita l’opulència sentimental de la major part de les obres litúrgiques contemporànies en un moment en el qual la música religiosa s’entenia grandiosa de mitjans i efectius.La versió original va ser escrita per a quatre solistes, cor mixt i l’insòlit acompanyament de dos pianos i un harmònium.En aquest concert, l’Orfeó estaràElsa Meneses, Ainhoa Aguilar, Adrià Mas i Joan Climent i els pianistes Marc Castellà i Jordi Castellà.Les entrades estaran a la venda a la plataforma d’Entrades Solsonès https://entradessolsones.com/ . També hi podreu accedir des de la pàgina web de l’Orfeó https://orfeosolsona.cat/