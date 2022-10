​L’ACA realitzarà aquest dimecres maniobres de desembassament de la Llosa del Cavall

Es tracta d’operacions ordinàries de manteniment dels diferents òrgans de desguàs que es duran a terme entre les 10 del matí i les dues del migdia. El cabal màxim puntual serà de 10 metres cúbics per segon, per la qual cosa el grau d’afectació serà mínim.Amb tot, el Departament d’Interior recomana als municipis de Guixers, Navès, Lladurs i Olius, per on transcorren les aigües avall del pantà de la Llosa, que evitin els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell per possibles fluctuacions sobtades del nivell del riu.