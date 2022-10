Aquest dissabte 22 torna el FuraFolk. Aquest any ho farà en dues tongades, la d’aquest cap de setmana i una segona també amb diversos actes al novembre. Què tindrem aquest dissabte?Per començar un taller de ball folk impartit per la Irene Augé, una artista de la comarca que s’està fent un lloc dins l’escena folk. El tallar valdrà 5€ i començarà a les 11 del matí (puntual) i us hi podreu apuntar allà mateix.Després ho seguirem amb el concert-recital de la Companyia Minimíssima, projecte en solitari del músic vallesà Gerard Díaz, que presentarà el seu nou treball Poemari per acordió. Aquest nou treball recull poemes de collita pròpia acompanyats de melodies tocades amb l’acordió.