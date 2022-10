El solsoní Miquel Vilar frega el podi a la Cursa de Castelltallat

Classificació dels runners solsonencs

4 Vilar Flotats Miquel (104) 1:10:07 –

7 Vilaseca Miquel,Alfons (97) 1:12:03 Equip de Curses i Marxes del Solsonès

13 Toni Cardona (100) 1:18:05 –

30 Moreno Cases,Josep Maria (56) 1:25:18 F.S. Lladurs–

34 Montraveta Rodriguez,Xavier (55) 1:26:43 equip de curses i marxes del CES

42 Torrent Trilla ,Xavi (93) 1:30:32 Independent



Prop de 150 corredors i corredores van participar el diumenge, 16 d’octubre, a la 10a Cursa de Muntanya de Castelltallat, que obria el Campionat Maquis d'enguany i on es van proclamar guanyadors de la cursa de 14 kms, Carles Reposo i Ariadna GarciaLes classificacions de les diferents modalitats les han liderat amb els temps corresponents:1r classificat 14 kms – Carles Reposo Bonet – 1:00:362n classificat 14 kms – Adrià Duarri – 1:04:473r classificat 14 kms – Adrià Lopez Vilajosana – 1:05:01A destacar l'atleta solsoní, que ha fet un quart lloc, a 1:10:071a classificada 14 kms – Ariadna Garcia Puigbo – 1:22:432a classificada 14 kms – Alba Casasayes Clusellas- 1:27:453a classificada 14 kms – Chloe Remy – 1:29:321r. Classificat Joan Sancliments Manau – 1:21:281a. Classificada Ivet Pinto Caldere – 1:30:03Puntualment, a les 10 del matí, s’ha donat elsituat al Casal de Castelltallat, on els participants han iniciat la cursa que els portaria per diferents tipus de terreny, des de pistes amples passant per nous trams de corriols, passant per varis cims sent l’últim el de l’Observatori de Castelltallat.Ha estat durant la resta de recorregut fins a la meta, al mateix Restaurant del Casal de Castelltallat , que els participants han hagut de pujar i baixar constantment per les pistes rapides i senders de la Serra de Castelltallat, en què s’han patit algunesdels darrers de les últimes setmanes. A l’arribada, després de passar per sota de l’arc de meta, els corredors i corredores han pogut gaudir d’un fantàstic esmorzar amb entrepà de botifarra, Iogurt i beguda refrescant.A les 1 del migdia, s’ha posat punt i final a la 10a edició de la Cursa de Muntanya de Castelltallat, quan s’ha fet l’entrega de premis i un gran sorteig de material tècnic cedit per diverses empreses col·laboradores a la cursa.La pròxima cursa del Campionat Maqui serà la cursa de Muntanya de la Bell Race a Sallent el dia 27 de novembre. Els participants tindran l’opció de fer 2 recorreguts un de 10km i un altre de 15km. Les inscripcions anticipades és poden fer a la web de www.campionatmaqui.cat/cursa-bell-race/