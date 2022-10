​Castellar de la Ribera acull la festa de Sant Galderic amb una bona afluència d’assistents

El passat diumenge Castellar de la Ribera va acollir les tretzenes jornades de Sant Galdericdavant d’un bon nombre de veïns i amics que no es van voler perdre la festa.L’edició d’enguany va començar amb l’habitual missa en honor al Sant oficiada per mossènGrifell. Una vegada finalitzada la cerimònia, que va comptar amb l’acompanyament musical de Montse Riu i Elis Colell, i posterior benedicció del pa, Ramona Santaeulària, veïna de Castellar de la Ribera, va oferir una visita al museu de l’escola rural de Castellar de la Ribera, on es conserva una museïtzació del que era l’escola en l’època predemocràtica. Després de la visita, els assistents van poder degustar un tast de productes locals amb l’actuació musical de la cantautora Gemm Sol, que va oferir diferents peces del seu repertori.Recordem que les jornades de Sant Galderic tindran continuïtat aquest dissabte a les set de la tarda, a la biblioteca Carles Morató de Solsona, amb la presentació del llibre “Àpats. Art i la cultura de menjar i beure a Catalunya” d’Alba Sunyer i Clara Antúnez, presentació amb la qual les jornades d’enguany es donaran per tancades.Les jornades de Sant Galderic estan organitzades pel Consell Comarcal del Solsonès i Òmnium Cultural, i en aquesta edició han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera i de la biblioteca Carles Morató de Solsona.