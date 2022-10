Anuncien talls totals de circulació per les obres de millora als accessos del Port del Comte

per Redacció, La Coma i la Pedra |

L'Ajuntament de La Coma i la Pedra ha anunciat que l'empresa Pasquina SL, encarregada de les obres per a la millora de la carretera d'accés a Port del Comte des de la carretera LV-4241 de Coll de Jou, té previst dur a terme actuacions importants fins a finals de novembre que requereixen talls a la carretera.Per aquest motiu es produirà el següent tall total de circulació: Dates: del 24 d'octubre al 30 de novembre de 2022 Horari: de dilluns a dijous durant 24 hores i divendres fins a les 15:OOh Així doncs, només es podrà circular des de divendres a partir de les 15:OOh fins dilluns a les 7:00h.Per accedir a la urbanització de Port del Comte caldrà circular per la carretera c-462 de La Coma i la Pedra a Tuixent.El consistori lamenta les molèsties que es puguin ocasionar als veïns afectats, però entenen que és la solució més eficient per disposar de la carretera en les millors condicions possibles abans de les festes de Nadal.